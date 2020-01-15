Топалов перенес две операции

Российский певец Влад Топалов рассказал в Instagram, что перенес две операции в наступившем, 2020 году.

«Две недели 2020 года – две операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и съесть бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз, я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих – еженедельных скальпелей и крови не было!» – написал Топалов.

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2 недели 2020 — 2 операции!!!! * явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и сожрать бумагу пришлось!!!!!! * Дорогой Дедушка Мороз. Я всё понимаю, пока без претензий , тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты , как придёшь в себя, проверь , пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой , Я!!!! * #владтопалов #vladtopalov

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 14 Янв 2020 в 3:55 PST

В Stories Instagram Топалов уточнил, что занес инфекцию в небольшой порез, вследствие чего подмышкой скопился гной.

«Спустя 20 лет бритья я узнал, что брить подмышки нельзя. Только триммером, потому что, оказывается, в микропорезы может забраться грязь. Как у меня и случилось. Смешно: хотел, чтобы было чище и гигиеничнее, а в итоге получил… Вырезали мне там большой-большой-большой гнойник, гидраденит это вроде называется», – рассказал певец.

Влад Топалов родился 25 октября 1985 года. Он супруг строящей карьеру в РФ украинской певицы Регины Тодоренко. 5 декабря 2018 года у них родился сын. 25 октября 2018 года Топалов и Тодоренко оформили отношения. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Российский певец Влад Топалов рассказал в Instagram, что перенес две операции в наступившем, 2020 году. «Две недели 2020 года – две операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и съесть бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз, я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо […]