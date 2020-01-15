Витренко: Нет у меня никакого жирного места. У меня работа «простая» – выиграй в суде у «Газпрома» миллиарды

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал, что его должностные обязанности не предполагают закупок, тендеров и распределения средств.

«У меня никакого жирного места. Я не занимаюсь закупками и тендерами, не распоряжаюсь какими-то деньгами и ресурсами. У меня работа «простая» – выиграй в суде у «Газпрома» миллиарды. Вроде мы показали неплохие результаты», – сказал Витренко, отвечая на вопрос журналиста, почему его, топ-менеджера времен экс-президента Петра Порошенко, оставили на должности при новом президенте Владимире Зеленском.

Он высказал мнение, что власть в Украине заинтересована в его присутствии на переговорах с российским «Газпромом».

«Насколько понимаю логику власти, в случае с «Газпромом» я нужен, потому что нахожусь на острие борьбы. Не хочу употреблять военную терминологию, но в принципе, это серьезное военное противостояние. То, что я делаю, включая выигрыш в арбитраже, усиливает позиции Украины в переговорах с российской стороной», – отметил Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря российская компания «Газпром» выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Витренко был одним из участников команды «Нафтогаза», работавшей в ходе разбирательств.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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