Путин заявил, что предложит Медведеву должность в Совбезе РФ

Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который объявил об уходе российского правительства в отставку, будет предложена должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом 15 января сообщил российский президент Владимир Путин, информирует «Эхо Москвы».

О намерении ввести такую должность в Совете безопасности Путин сообщил сегодня. По его словам, если Медведев согласится стать зампредседателя Совбеза, он будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности.

Для введения такой должности необходимо внести изменения в российское законодательство. Путин попросил для этого поддержки депутатов Госдумы.

Медведев объявил об уходе правительства РФ в отставку 15 января. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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