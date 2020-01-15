Путин заявил, что предложит Медведеву должность в Совбезе РФ

15.01.2020, 17:06, Новости дня

Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который объявил об уходе российского правительства в отставку, будет предложена должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом 15 января сообщил российский президент Владимир Путин, информирует «Эхо Москвы».

О намерении ввести такую должность в Совете безопасности Путин сообщил сегодня. По его словам, если Медведев согласится стать зампредседателя Совбеза, он будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности.

Для введения такой должности необходимо внести изменения в российское законодательство. Путин попросил для этого поддержки депутатов Госдумы.

Медведев объявил об уходе правительства РФ в отставку 15 января. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский певец Влад Топалов рассказал в Instagram, что перенес две операции в наступившем, 2020 году. «Две недели 2020 года – две операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и съесть бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз, я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика