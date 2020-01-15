Путин заявил, что предложит Медведеву должность в Совбезе РФ

Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который объявил об уходе российского правительства в отставку, будет предложена должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом 15 января сообщил российский президент Владимир Путин, информирует «Эхо Москвы».
О намерении ввести такую должность в Совете безопасности Путин сообщил сегодня. По его словам, если Медведев согласится стать зампредседателя Совбеза, он будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности.
Для введения такой должности необходимо внести изменения в российское законодательство. Путин попросил для этого поддержки депутатов Госдумы.
Медведев объявил об уходе правительства РФ в отставку 15 января. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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