Кабмин установил ограничения на зарплаты топ-чиновников – Гончаренко

Кабмин установил ограничения на зарплаты топ-чиновников. Об этом сообщил 15 января в Telegram нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
По его словам, был установлен минимальный размер должностного оклада – два прожиточным минимума. С 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет для трудоспособных лиц – 2102 грн, то есть минимальный должностной оклад составляет 4204 грн.
Размер должностных окладов предложили утвердить в гривнах, а не в коефициентах, как, отмечает Гончаренко, было в 2019 году.
«Например, руководитель государственного органа (Офис президента, аппарат СНБО) будет иметь должностной оклад на уровне 37,8 тыс. грн, а уровня министерства и центральных органов исполнительной власти – 33,6 тыс. грн», – написал он.
Надбавка за эффективность первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам, их заместителям составит до 200% должностного оклада, также как и премии за личный вклад в общие результаты работы.
Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов – в два с половиной раза, более чем до 100 тыс. грн в месяц. Комментируя эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн «в связи с прожиточным минимумом».
В комментарии изданию «ГОРДОН» Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.
13 января «Украинская правда» со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112 904 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук – более 405 000 грн.
Премьер-министр Алексей Гончарук 14 января заявил, что работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников «возложена большая ответственность за результаты».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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