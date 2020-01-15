Полпред Путина высказался о сроках формирования нового правительства

Если отставка правительства России была подготовлена, формирование нового кабмина займет немного времени. Такое заявление сделал полномочный представитель президента России в Думе Гарри Минх.
«Если все подготовлено, то это (формирование нового правительства) занимает… помните, прошли выборы президента – правительство ушло в отставку, и, по сути, на следующий день все было сформировано», – цитирует Минха РИА Новости. Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил президенту России Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
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