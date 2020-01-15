Елене Малышева «перепела» хит Билли Айлиш

15.01.2020, 17:04, Разное

Отечественная телеведущая, врач-кардиолог и терапевт Елена Малышева в недавнем эфире программы «Жить здорово!» перепела хит популярной американской исполнительницы Билли Айлиш. Знаменитость отметила, что ей «по душе» песни заокеанской звезды.
Гостем студии передачи Елены Малышевой стал некий молодой человек, которого ведущая в какой-то момент приобняла за плечи и назвала красивым. Далее она продемонстрировала, что в курсе «модных веяний» в музыке, спросив у парня, как он относится к творчеству Билли Айлиш. Малышева даже попыталась напеть мотив одного из хитов певицы, чем несколько смутила гостя. В итоге молодой человек, преодолевая смущение, признался, ему тоже нравятся синглы американки, а Елена Малышева его поддержала, отметив, что певица действительно «хороша».

Кстати, телеведущая не впервые удивляет зрителей высказываниями и поступками. К примеру, не так давно она появилась в студии в «оригинальном» белом платье с нанесёнными портретами своих соведущих, признавшись, что таким образом подчеркнула их «значимость» для программы и своё уважение к коллегам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отечественная телеведущая, врач-кардиолог и терапевт Елена Малышева в недавнем эфире программы «Жить здорово!» перепела хит популярной американской исполнительницы Билли Айлиш. Знаменитость отметила, что ей «по душе» песни заокеанской звезды. Гостем студии передачи Елены Малышевой стал некий молодой человек, которого ведущая в какой-то момент приобняла за плечи и назвала красивым. Далее она продемонстрировала, что в курсе […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика