Елене Малышева «перепела» хит Билли Айлиш

Отечественная телеведущая, врач-кардиолог и терапевт Елена Малышева в недавнем эфире программы «Жить здорово!» перепела хит популярной американской исполнительницы Билли Айлиш. Знаменитость отметила, что ей «по душе» песни заокеанской звезды.

Гостем студии передачи Елены Малышевой стал некий молодой человек, которого ведущая в какой-то момент приобняла за плечи и назвала красивым. Далее она продемонстрировала, что в курсе «модных веяний» в музыке, спросив у парня, как он относится к творчеству Билли Айлиш. Малышева даже попыталась напеть мотив одного из хитов певицы, чем несколько смутила гостя. В итоге молодой человек, преодолевая смущение, признался, ему тоже нравятся синглы американки, а Елена Малышева его поддержала, отметив, что певица действительно «хороша».

Кстати, телеведущая не впервые удивляет зрителей высказываниями и поступками. К примеру, не так давно она появилась в студии в «оригинальном» белом платье с нанесёнными портретами своих соведущих, признавшись, что таким образом подчеркнула их «значимость» для программы и своё уважение к коллегам.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отечественная телеведущая, врач-кардиолог и терапевт Елена Малышева в недавнем эфире программы «Жить здорово!» перепела хит популярной американской исполнительницы Билли Айлиш. Знаменитость отметила, что ей «по душе» песни заокеанской звезды. Гостем студии передачи Елены Малышевой стал некий молодой человек, которого ведущая в какой-то момент приобняла за плечи и назвала красивым. Далее она продемонстрировала, что в курсе […]