Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства РФ в отставку

После выступления Владимира Путина, обратившегося с посланием к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев анонсировал уход в отставку правительства РФ в полном составе.

Глава российского кабмина отметил, что президент обозначил ряд существенных изменений не только в Конституцию, а и в баланс власти. Именно поэтому, считает Медведев, правительство обязано предоставить лидеру РФ возможность принимать соответствующие решения.

Путин выразил благодарность всему правительству за совместно проделанную работу, отметив, что у них «получилось не все». Глава государства также заявил о желании встретиться в ближайшее время каждым членом кабинета министров и призвал правительство выполнять на данном этапе свои обязанности. Медведеву президент РФ предложил занять пост зампреда Совбеза, добавив, что Дмитрий Анатольевич всегда занимался проблемами, связанными с повышения безопасности и обороноспособности государства.

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