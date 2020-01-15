Названа причина отставки правительства России

15.01.2020, 16:58, Разное

По словам Мутко, отставка правительства вызвана запросом на
изменения. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо
выходить с новыми подходами», – передает слова вице-премьера
телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».

Глава правительства Дмитрий Медведев объявил об уходе в
отставку 15 январ после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В
числе прочего, глава государства предложил дать Госдуме дополнительные
полномочия по утверждению состава кабинета министров.

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Последнее: По словам Мутко, отставка правительства вызвана запросом на изменения. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», – передает слова вице-премьера телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти». Глава правительства Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку 15 январ после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В числе прочего, глава государства предложил […]

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