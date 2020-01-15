Названа причина отставки правительства России

По словам Мутко, отставка правительства вызвана запросом на
изменения. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо
выходить с новыми подходами», – передает слова вице-премьера
телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».
Глава правительства Дмитрий Медведев объявил об уходе в
отставку 15 январ после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В
числе прочего, глава государства предложил дать Госдуме дополнительные
полномочия по утверждению состава кабинета министров.
Новость дополняется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По словам Мутко, отставка правительства вызвана запросом на изменения. «Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», – передает слова вице-премьера телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти». Глава правительства Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку 15 январ после послания Владимира Путина Федеральному собранию. В числе прочего, глава государства предложил […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названы лучшие подарки для автомобилистов на Новый год / 26 декабря
- ЦБ: россияне смогут забрать пенсионные накопления по новой схеме после уплаты подоходного налога / 12 января
- Николай Носков поделился фотографиями с Рождественского вечера / 8 января
- Мнение: О признаках паранойи у президента Путина / 19 декабря
- В России создали собственный пикап Tesla Cybertruck / 23 декабря
- Мнение: Селедка и поле / 26 ноября
- Джоли появилась на публике в странном виде / 26 ноября
- «Умные» часы Amazfit X с изогнутым экраном попадут в продажу в 2020 году / 5 декабря