РИА «Новости» гордится тем, что Россия поднялась на строчку в рейтинге лучших стран мира. Объясняем, благодаря чему это на самом деле произошло

РИА «Новости» в материале, озаглавленном «Россия укрепила позиции в рейтинге лучших стран», пишет:

«Россия по итогам 2019 года укрепила позиции среди 73 „лучших стран мира”, заняв 23-е место в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report. В минувшем году РФ занимала 24-е место, а годом ранее — 26-е.

Журнал проводил исследование совместно с экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. Авторы проанализировали около 20 позиций, касающихся положения в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.

Так, РФ заняла первое место как страна, где лучше всего начинать карьеру, второе место — как „самая могущественная страна”, четвертое — среди „самых влиятельных стран”.

Кроме того, авторы исследования поставили Россию на 12-е место среди стран с переходной экономикой, на 15-е место среди стран с самым богатым наследием и на 19-е среди стран, куда можно поехать учиться.

Гораздо хуже американские эксперты оценили позиции России с точки зрения ведения бизнеса. Так, в категории „самые дружественные для бизнеса страны” Россию поставили на последнее 73-е место, а в категории «лучшие страны для начала бизнеса» — на предпоследнее место».

«Укрепление позиций» России объясняется тем, что в рейтинг-лист U.S. News & World Report включаются далеко не все страны мира, причем состав их от года к году меняется. В последней версии количество оцениваемых стран сократилось с 80 до 73; из списка выпали Бельгия и Ирландия, находившиеся в нем выше России, но зато была включена Австрия, которая тоже оказалась выше России. Вот так РФ и перешла с 24-го места на 23-е.

Впрочем, гораздо интереснее, благодаря каким факторам эксперты U.S. News & World Report поставили Россию на такое высокое место — вслед за Люксембургом и ОАЭ, выше Португалии, Индии, Таиланда и Греции. Страны оцениваются по 9 показателям: развитие предпринимательства, привлекательность для туристов, уровень гражданского развития, культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, могущество на международной арене, качество жизни. В свою очередь, каждый показатель складывается из оценок, выставляемых экспертами по нескольким критериям.

Так, по показателю могущества Россию поставили на второе место в мире, вслед за США. Эксперты оценили высшим баллом — 10 из 10 — ее военную силу, политическую влиятельность и весомость ее лидера. В целом по этому показателю ее оценка — 9,9.

А вот из чего сложилось последнее место России по показателю открытости для бизнеса: бюрократизм — 10 из 10, коррупция — 8,1 (разумеется, эти оценки учитываются с отрицательным знаком), благоприятность налоговой системы — 1,0, прозрачность деятельности госорганов — 0,6, низкая себестоимость производства — 0,4. Итоговый балл оказался равен нулю (вероятно, чтобы обойтись без отрицательных значений).

По показателю гражданского развития РФ оказалась на 39-м месте с итоговым баллом 1,0 из 10. Составляющие этой оценки такие: прогрессивность общества — 3,6, разделение политической власти — 1,7, гендерное равенство — 1,1, религиозная свобода — 0,9, уважение к правам собственности — 0,6, доверие — 0,5, отношение к правам человека — 0,3, отношение к окружающей среде — 0,3.

По качеству жизни РФ на 34-м месте с общим баллом 1,8. В частности, экономическая стабильность оценена в 3,6 балла, развитие системы здравоохранения — в 2,7, рынок труда — в 2,5, система образования — в 1,9, равенство доходов — в 1,2, безопасность — в 0,7, соответствие цен товаров и услуг доходам граждан — в 0,6, дружественный климат в отношении семей — в 0,3.

Так что в целом эксперты U.S. News & World Report оценили Россию как могущественную державу с сильным лидером, мощными вооруженными силами и огромным политическим влиянием, в которой невысок уровень жизни, товары и услуги слишком дороги для ее жителей, не соблюдаются права человека и права собственности, плохо развиты системы здравоохранения и образования, процветают бюрократизм и коррупция. Не совсем понятно, почему РИА «Новости» сообщает об этом с такой гордостью.

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