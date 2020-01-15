Путин предложил Медведеву занять новую должность замсекретаря Совбеза

15.01.2020, 16:55, Новости дня

Президент Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на нее Дмитрия Медведева. Об этом Путин сказал на встрече с уходящим в отставку правительством.

«Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент», — сказал Путин. «Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов», — добавил он.

Ранее правительство России подало в отставку в полном составе.



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