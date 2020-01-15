Рубль резко рухнул после отставки правительства России

За несколько минут на биржах цена рубля, по отношению к доллару и евро, сильно упала. На 16:45 по московскому времени курс доллара составляет уже 61,4 рубля, а курс евро – 68,4 рубля. Таким образом российская валюта потеряла свою стоимость в пределах 20 копеек. Звучит не так страшно, но существует вероятность и дальнейшего падения рубля в связи с отставкой правительства России.

Как сообщает Московская биржа, индекс снизился на 0,59% до 3111 пунктов, индекс РТС – на 0,88% до 1590 пунктов. Теперь же экономистам только остается гадать, какая судьба ждет в дальнейшем российскую валюту.

Напомним, что ранее появилась информация об уходе правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. «Хотя не все получилось», – приводит РИА Новости слова президента.

Об отставке глава правительства объявил после анонсированных президентом изменений в Конституцию. Глава государства предложил дать Госдуме дополнительные полномочия по утверждению состава кабинета министров. В частности, по представлению президента, парламент будет утверждать кандидатуру премьер-министра. Глава государства не сможет отклонить одобренную парламентом кандидатуру.

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