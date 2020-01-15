Арестован мужчина, смертельно ранивший семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле

Александра Борисова взяли под стражу сроком на два месяца.

В Нижнем Тагиле 15 января был отправлен под арест сроком на два месяца 35-летний Александр Борисов. В августе 2019 года он стрелял по банкам и попал в голову проходившему мимо семилетнему Егору Коркунову.

Ребенок полгода прожил с пулей в голове. Он умер 12 января.

Борисов пробудет под стражей минимум до 13 марта 2020 года. Он обвиняется по статье УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений» и может получить до 8 лет лишения свободы.

На судебном заседании житель сообщил, что раскаялся и просит прощения у семьи. Также он попросил не брать его под арест. «Здесь я буду полезен обществу и семье», – заявил Борисов.

Адвокат обвиняемого Виталий Варехин заявил, что неизвестно, кто именно убил Егора, так как по банкам в тот день палила целая компания. Однако ружье принадлежало Борисову. Он переделал пневматику в мелкокалиберную винтовку.

Трагический инцидент произошел 4 августа 2019 года возле коллективного сада № 7 НТМК на Ольховке. Егор гулял возле места, где нетрезвые мужчины устроили тир на свежем воздухе. Попавшая мальчику в голову пуля сильно повредила мозг, и врачи не решились его оперировать.

До сегодняшнего дня Александр Борисов оставался на свободе. Ранее он обвинялся по статье «Хулиганство».

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