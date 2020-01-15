В Ставрополе пранкера избили за розыгрыш в торговом центре

Одной оплеухой дело не закончилось, парня били ногами.
Розыгрыш ставропольского пранкера закончился мордобоем. В торговом центре молодой человек с телефоном бесцеремонно сел между двоих мужчин, практически им на колени. И тут же был наказан физически.
Парня сбили с лавочки мощной пощечиной и свалили на пол. Затем последовали несколько ударов. Учитывая габариты мужчин, досталось пранкеру сильно. Однако на момент падения весельчака на пол видео обрывается.
Как сообщает «Блокнот-Ставрополь» в «Мегацентре» Ставрополя постоянно происходят различные розыгрыши и перфомансы. Ранее издание писало о юноше, прыгнувшем в фонтан в ТЦ, а также о скейтере, колесящем внутри здания. Очередной пранк завершился грустно для его автора.
Видео было опубликовано в соцсетях, в группе stv_26.
Напомним, что ранее было возбуждено дело против пранкера, который распространял фейк о погибших в Кемерово.
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