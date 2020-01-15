Правительство России ушло в отставку в полном составе

О роспуске кабмина сообщил Дмитрий Медведев после Послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 15 января объявил о роспуске правительства Российской Федерации.

Это произошло после Послания президента Путина Федеральному собранию.

Напомним, что Путин анонсировал крупные преобразования в государстве, затрагивающие конституционные основы.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — заявил Медведев во время встречи Путина с членами правительства по завершении Послания.

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