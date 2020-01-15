Отставку правительства России прокомментировали ведущие политологи

«Медведев не ассоциировался ни с ростом, ни с прорывом», – эксперты дали оценку работе экс-премьера

Кабинет министров России был распущен 15 января, после Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Дмитрий Медведев сложил с себя обязанности премьер-министра и теперь займет пост замсекретаря Совета безопасности.

Комментарии эпохального для страны события для «Блокнота» дали ведущие эксперты-политологи. Они дали оценку работе правительства Медведева.

«Отношение к Медведеву у народа как к коню из поговорки — старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет. Никак он не ассоциировался ни с ростом, ни с тем более прорывом. Но наследство как премьер оставляет хорошее. Настало время ротации. Жизнь ускоряется», – заявил глава политической экспертной группы Константин Калачев.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, считает, что отставка Медведева – давно назревший вопрос.

«Очевидно, что правительство должно поменять курс — либо стать более социальным, либо более либеральным. Насчёт того, что оно может покраснеть – точнее полеветь, я не очень верю. Скорее наоборот, нужно проводить реформы затянутых поясов. Не удивлюсь, если новым премьер-министром станет Алексей Кудрин», – сказал политолог.

Гращенков высказался относительно возможно преемника Медведева также отметил, что новый премьер не обязательно должен восприниматься как преемник.

«Сейчас вполне могут разогнать комбинацию, когда новый премьер возьмёт на себя весь негативный удар за очередные реформы и выполнение сложных требований Путина. А преемником станет кто-то из числа близких ему людей, чей имидж к выборам президента постараются улучшить. Так что вполне Дмитрий Медведев ещё может стать преемником номер один, а его отставка – лишь путь для исправления имидже, потрепанного при его должности», – сказал эксперт в разговоре с «Блокнотом».

Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский считает, что отставка правительства это закономерное следствие после сказанного президентом в ходе Послания.

«Учитывая, что сегодня президент обрисовал новые контуры политической системы, это логичное решение. Для реформ нужны новые люди. А те, кто останутся, либо должны поменять функционал и начать с чистого листа, чтобы иметь больше мотивации для эффективной работы. Либо оказаться в подвешенном состоянии, чтобы опять же иметь больше стимулов для эффективной работы в переходный период», — заявил он.

Еловский считает, что на месте премьера должен быть человек, который серьезно займется экономикой, запустит наконец нацпроекты и будет добиваться исполнения пунктов сегодняшнего послания.

«Сможет ли он рассматриваться в качестве приемника — будет зависеть от результатов работы. Но учитывая крайнюю сложность выполнения этих задач, они скорее похоронят амбиции любого потенциального преемника, чем дадут шанс, – дал свой прогноз политолог.

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