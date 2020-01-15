Путин предложил выплачивать материнский капитал при появлении первенца

Президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при появлени первенца, а также увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей. Эту идею он озвучил во время ежегодного послания Федеральному Собранию.

Таким образом, уже с 1 января 2020 года семья может получить 466 тысяч рублей при появлении первого ребенка и 616 тысяч — при рождении второго, эта сумма будет ежегодно индексироваться. Также президент распорядился продлить программу маткапитала до 2026 года (ранее планировалось, что материнский капитал прекратят выдавать с 2022 года — ред).

Помимо этого, Путин предложил ввести выплаты за детей от 3 до 7 лет для семей, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. Сначала они составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысяч рублей , а в следующем году достигнут 11 тысяч рублей.

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Материнский капитал ввели в 2007 году, в 2015-2019 годах его размер составлял 453 тысячи рублей. Маткапитал выплачивали при рождении или усыновлении семьей второго ребенка или последующих детей, если до этого он не оформлялся.

В конце ноября прошлого года Путин также отменил пособие на ребенка в размере 50 рублей, появившуюся в 1994 году. Его решили заменит на новую выплату, равную прожиточному минимуму.

Источник: Новая газета

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