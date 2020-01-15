В ЕС высказались против «сирийского сценария» в Ливии

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС ограничил себя в средствах при урегулировании ситуации в Сирии и предположил, что Анкара и Москва могут реализовать «сирийский сценарий» в Ливии.

«Мы, европейцы, поскольку не хотим принимать участие в военном решении (конфликтов), связали себя убеждением, что у них военного решения нет», – сказал Боррель, передает «Интерфакс».

Он отметил, что действия Турции и РФ в Сирии изменили «баланс сил в восточной части Средиземного моря». По его мнению, Москва и Анкара планируют провести похожий сценарий в Ливии, и создать там базы ВМС.

За время участия РФ в сирийском конфликте Дамаск вернул себе под контроль большую часть территорий страны, освободил несколько ключевых зон и добился перемирия в самых «горячих точках» боевых действий.

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