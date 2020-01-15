«Как гром среди ясного неба»: отставка стала сюрпризом для правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство страны в своем нынешнем составе должно подать в отставку, по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась после оглашения послания Федеральному Собранию. Сообщение главы кабмина стало неожиданностью практически для всех, в том числе и для тех, кого оно коснулось непосредственно.
«Никто не знал об отставке. Нас собрали и объявили вот буквально только что», – цитирует телеграм-канал The Bell одного из исполняющих обязанности федерального министра. «Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на Послании тоже не было ни намека», – добавил второй чиновник.
«Как гром среди ясного неба», – заметил он.
При этом члены уходящего в отставку правительства в беседе с изданием признались, что кандидатуру нового премьер-министра им не называли. Известно, что Дмитрию Медведеву уже предложен пост председателя Совета безопасности.
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