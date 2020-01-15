Российские власти в 2019 году продолжили издеваться над крымскими татарами в Крыму – Human Right Watch

15.01.2020, 16:42, Новости дня

Российские власти в течение 2019 года продолжали издеваться над крымскими татарами в оккупированном Крыму. Об этом говорится в отчете Human Right Watch.

Правозащитники подчеркнули, что российские власти преследуют десятки жителей полуострова по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

В отчете упоминается, что в марте 2019 года были арестованы 24 крымских татарина, однако против них не смогли выдвинуть обвинения в совершении какого-либо акта насилия. По данным правоохранителей, по меньшей мере четверо из задержанных пострадали из-за пыток или жестокого обращения. В июне по аналогичным обвинениям задержали еще восемь человек.

Правозащитники отметили, что Европейский суд по правам человека в июне обязал российские власти перевести в больницу активиста Эдема Бекирова, но им отказали и крымский татарин смог получить помощь после возвращения в Киев в сентябре.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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