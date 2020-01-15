В Подмосковье полицейским потребовался целый автобус для задержания мигрантов

В подмосковном Дмитрове задержаны нелегальные мигранты из Латинской Америки. Известно, что они трудились на строительстве одного из жилых комплексов.
Чтобы доставить приезжих до отдела полиции, правоохранителям понадобился целый автобус. В отношении восьми человек составлены административные протоколы. Теперь каждый из них должен будет заплатить штраф в пять тысяч рублей и покинуть страну, пишет ТВ Центр.
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Последнее: Супружеская пара из Рязани оказались в чилийской тюрьме за осквернение памятника, теперь россиянам грозит штраф, также им запрещено покидать страну в течение 60 дней. Девушка рассказала, что они с мужем отправились в латиноамериканскую пустыню Атакама, где находится большой антропоморфный геоглиф (большое изображение человека на земле). На памятнике выложен лингам из камней (символ божественной производящей силы). […]
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