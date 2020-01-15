Путин намерен предложить Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Президент Владимир Путин намерен ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Дмитрию Медведеву. Он объявил это на встрече с членами правительства.
«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность зампредседателя Совета безопасности», – цитирует главнокомандующего «Интерфакс». Стоит отметить, что Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета. Ранее стало известно, что Правительство России ушло в отставку.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Супружеская пара из Рязани оказались в чилийской тюрьме за осквернение памятника, теперь россиянам грозит штраф, также им запрещено покидать страну в течение 60 дней. Девушка рассказала, что они с мужем отправились в латиноамериканскую пустыню Атакама, где находится большой антропоморфный геоглиф (большое изображение человека на земле). На памятнике выложен лингам из камней (символ божественной производящей силы). […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стало известно местонахождение сбежавшего из части в Забайкалье срочника / 4 января
- МИД ФРГ опровергло слова Путина, который заявлял, что Россия просила выдать чеченского полевого командира Хангошвили / 14 декабря
- СБУ: ракетная атака и теракт — приоритетные версии крушения «Боинга» в Иране / 10 января
- Зеленский обсудил с Меркель подготовку к нормандскому саммиту / 28 ноября
- Итальянского певца Аль Бано исключили из списка лиц, угрожающих безопасности Украины / 6 января
- Новые данные о связи алкоголя и домашнего насилия. Все еще хуже, чем мы думали / 24 декабря
- В Совфеде оценили влияние высылки дипломатов на отношения с Германией / 4 декабря
- Песков назвал главную неудачу года / 31 декабря