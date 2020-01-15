Путин намерен предложить Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Президент Владимир Путин намерен ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Дмитрию Медведеву. Он объявил это на встрече с членами правительства.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность зампредседателя Совета безопасности», – цитирует главнокомандующего «Интерфакс». Стоит отметить, что Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета. Ранее стало известно, что Правительство России ушло в отставку.

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