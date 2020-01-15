Автоновости: В США представили свой аналог «Аурус Комендант» — роскошный GMC Yukon

Представленные относительно недавно внедорожники Chevrolet – Tahoe и Suburban – перевоплотились сразу в две модификации GMC Yukon. Новинка стала своего рода переходным элементом между простецким «Тахо» и премиальным Cadillac Escalade, премьера которого тоже не за горами.

Стилистическое оформление для "Юкона" дизайнеры GMC позаимствовали, по большому счету, у своего же пикапа Sierra. Но зато "Юкон" теперь не спутаешь с внедорожниками Chevrolet даже при большом желании: он отличается огромной решеткой радиатора, собственной оптикой, иным оформлением бамперов, крыльев и капота, а также особенными колесами.

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Колесная база новинки выросла на 125 мм, общая длина – на 155 мм, и в итоге это привело к увеличению пространства для задних пассажиров на 256 мм, что сопоставимо с ростом габаритов Chevrolet Tahoe.

Строго говоря, интерьер "Юкона" отличается только мелкими деталями наподобие оригинального рулевого колеса и особой отделки, но касается это исключительно обыденных модификаций. А вот для роскошной версии Yukon Denali архитектуру интерьера поменяли чуть ли не полностью.

GMC Yukon

GMC Yukon Denali

Самый дорогой "Юкон" обзавелся интегрированным в центральную консоль экраном мультимедийной системы, 15-дюймовым проекционным дисплеем, комплексом камер наружного обзора, которые предоставляют девять вариантов просмотра, и уникальной опцией – передвижным боксом между передними сиденьями. Благодаря салазкам и электроприводу его можно перемещать в продольном направлении в диапазоне 254 мм. Сами кресла, к слову, тоже оригинальные, как и оформление передней части кузова.

Кроме того, в гамме GMC Yukon появилась и "хардкорная" модификация AT4, отличиями которой стали иные бампера для улучшения геометрической проходимости, пневмоподвеска с возможностью изменения клиренса в базовой комплектации, вседорожные шины Goodyear и внушительная защита днища.

Комплектовать все четыре варианта (если считать версию с удлиненной колесной базой) планируется одним из трех двигателей. Как и уже представленные "Тахо" и "Сабурбан", GMC Yokon получил шестицилиндровый дизель (281 л.с. и 623 Нм), а помимо него предложены бензиновые V8 объемом 5,2 (360 л.с., 519 Нм) и 6,3 л (426 л.с., 623 Нм). Все моторам положены 10-ступенчатый автомат и задний привод. Муфта в приводе передних колес, раздатка и блокировка заднего дифференциала – опции.

Старт продаж новинок на рынке США намечен на лето, но до России из всего уже представленного семейства доберется разве что Chevrolet Tahoe. Впрочем, можно рассчитывать на появление на нашем рынке и нового Cadillac Escalade, дебютирует который в конце месяца.

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