Иранская арбитр по шахматам отказалась возвращаться в страну после травли из-за фотографии без хиджаба

Арбитр по шахматам из Ирана Шохре Байат заявила, что не вернется в страну после скандала с ее фотографией без хиджаба. Об этом иранка рассказала в интервью BBC.
Свое решение Байат объяснила тем, что в иранские СМИ попала ее фотография с непокрытой головой во время одного из турниров в китайском Шанхае, который она судила. По ее словам, в Иране, где ношение платка для женщин закреплено законом, развернулась травля.
«Я включила мобильный и увидела, что эта фотография везде [в иранских СМИ]. Они утверждают, что на мне не было платка и что это был протест против ношения хиджаба», – рассказала она.
Как говорит Байат, во время турнира она носила платок, но на фотографии запечатлен момент, когда он соскользнул с головы. Это подтверждают и другие фотографии оттуда. Хотя это и не было протестной акцией, сама Байат не согласна с обязательным ношением хиджаба. Уже после скандала в прессе Байат перестала его носить.
«Это [требование] идет вразрез с моими убеждениями. У людей должно быть право одеваться так, как они хотят, их не должны заставлять одеваться определенным образом. В тюрьмах Ирана много женщин, попавших туда из-за хиджаба. Это очень серьезная проблема. Они могут устроить из меня показательный пример для всех», – говорит она.
Накануне Кимия Ализаде, единственная в истории олимпийская чемпионка из Ирана, заявила, что эмигрировала из страны по политическим мотивам: из-за лжи, несправедливости и потому, что не хочет ассоциироваться с «коррупцией и ложью» иранских властей.
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