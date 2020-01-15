Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, сообщает ТАСС.

По словам премьера, это сделано на фоне предложений об изменении Конституции, о которых во время послания Федеральному Собранию 15 января объявил Владимир Путин.

«Эти изменения, когда они будут приняты, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, – цитирует Медведева ТАСС. – В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения. В этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Как сообщает «Интерфакс», Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет. После отставки президент предложит Медведеву занять новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, добавляет агентство.

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