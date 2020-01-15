Правительство России подает в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил 15 января, что правительство уходит в отставку в полном составе. Об этом сообщают «РИА Новости».

Медведев объявил об этом после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Комментируя отставку, глава Кремля поблагодарил министров, отметив, что «не все получилось».

В ходе послания Путин предложил изменить порядок формирования правительства, стенограмму выступления опубликовали на сайте Кремля.

«В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению – по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», – сказал Путин.

Нынешнее правительство РФ было утверждено в мае 2018 года. Предыдущий состав, главой которого также был Медведев, сложило свои полномочия 7 мая 2018 года, после новой инаугурации Путина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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