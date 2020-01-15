Доклад Human Rights Watch: Кремль продолжает закручивать гайки

Правозащитная организация Human Rights Watch назвала власти Китая главной угрозой прав человека и свободы слова в мире в 2019 году. Об этом говорится в докладе американской правозащитной организации, представленном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Изначально организация Human Rights Watch планировала представить свой ежегодный доклад в Гонконге. Однако в минувшее воскресенье китайские власти развернули директора организации Кеннета Рота в аэропорту этой территории, обвинив правозащитников в подстрекательстве протестов. Протесты в Гонконге не утихают уже несколько месяцев.

Однако сам Кеннет Рот отверг обвинения китайских властей: “Откровенно говоря, абсурдно предполагать, что я и мои коллеги способны мобилизовать миллион жителей Гонконга, которые неоднократно выходили на улицы за последние 6 месяцев… Китайские власти боятся признать, что эти люди движимы естественным, спонтанным желанием, а не иностранным вмешательством или подстрекательством. Потому что если они это признают, волнения из Гонконга могут перекинуться на материковый Китай” — заявил он в интервью корреспонденту Русской службы “Голоса Америки” исполнительный директор Human Rights Watch.

По данным этой организации, в Китае создана "масштабная система слежки", нацеленная на то, чтобы "установить тотальный контроль над обществом". Власти Китая подавляют общественные объединения, заставили замолчать независимую журналистику и тщательно контролируют общение в Сети. Они посягают на свободы Гонконга, а в регионе Синьцзянь был без причины задержан примерно 1 миллион уйгуров и других тюркоязычных мусульман, которых насильственно отправили на политическое перевоспитание, – говорится в отчете Human Rights Watch.

Вот как охарактеризовал ситуацию в этой стране Кеннет Рот: “Китайские власти видят права человека, как экзистенциальную угрозу. Реакция на это Пекина представляет растущую угрозу глобальной системе защиты прав человека. Внутри страны Китайская компартия опасается, что расширение политических свобод станет угрозой для власти. Чтобы не допустить этого, была создана достойная Оруэлла высокотехнологичная система слежки и сложная система мониторинга и подавления любой публичной критики в интернете. Китайское правительство все чаще использует свое растущее экономическое и дипломатическое влияние за рубежом с тем, чтобы заставить замолчать критиков и подорвать глобальную систему защиты прав человека”.

На брифинг правозащитников пришел представитель Китайской миссии при ООН Син Жи Шен, который по окончании презентации доклада Human Rights Watch попросил слова и назвал его фабрикацией: “Ситуация с правами человека в Китае – одна из лучших в истории человечества, учитывая, что за последние 40 лет нам удалось избавить от бедности более 700 миллионов человек. Любой доклад о правах человека в Китае, где не упоминается этот факт, не может считаться нейтральным и сбалансированным”.

Кеннет Рот признал достигнутый Китаем экономический прогресс, но заявил, что в представленном им докладе приведены только достоверные, проверенные факты.

В докладе Human Rights Watch отмечается также, что «в ситуации с правами человека в России сохранилась негативная динамика». По словам Кеннета Рота, в условиях растущего недовольства населения, Кремль продолжает постепенно закручивать гайки и оказывает растущее давление на гражданское общество.

“Введение закона об иностранных агентах, бросающего тень на любого, кто получает финансирование из-за границы – лишь один из примеров усилий, направленных на то, чтобы подавить организованную критику Кремля. Это серьезно подрывает политические свободы, на которые могли бы рассчитывать россияне” — подчеркнул он.

Кеннет Рот также подверг критике американскую администрацию, которая, по его словам, отказалась от последовательной защиты прав человека.

“К сожалению, при президенте Трампе американское правительство лишилось доверия как защитник прав человека. Оно пытается выступать за права человека в Иране или Венесуэле, но делает это выборочно, лишь когда права нарушают враждебные США режимы. В других случаях Трамп принимает в свои объятия одного автократа за другим. Путин в этом смысле прекрасный пример. Но этот список можно продолжить: Эрдоган в Турции, Сиси в Египте, Дутерте на Филиппинах, и так далее. Когда президент США принимает этих автократов, другим ветвям власти, которые хотели бы защищать права человека, сложно это делать. Да, Госдепартамент может выступить с заявлением, Министерство финансов может ввести санкции, Конгресс может принять резолюцию. Но все это гораздо менее действенно из-за линии поведения президента Трампа”.

По словам директора Human Rights Watch, такое положение дел вынуждает правозащитников искать в своей работе других союзников.

Михаил Гуткин Нравится Подписка

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