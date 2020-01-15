Симоньян напророчила отставку Правительства России

Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что предполагала возможность отставки Правительства России. «Сидя на Послании, я сказала соседу: «По уму сейчас правительство должно уйти», – написала она в своем телеграм-канале.

Симоньян добавила, что если бы обнародовала свою мысль в Сети, то прослыла бы «королевой инсайда». «Иногда лучше писать, чем говорить», – резюмировала журналистка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Супружеская пара из Рязани оказались в чилийской тюрьме за осквернение памятника, теперь россиянам грозит штраф, также им запрещено покидать страну в течение 60 дней. Девушка рассказала, что они с мужем отправились в латиноамериканскую пустыню Атакама, где находится большой антропоморфный геоглиф (большое изображение человека на земле). На памятнике выложен лингам из камней (символ божественной производящей силы). […]