Симоньян напророчила отставку Правительства России

15.01.2020, 16:26, Разное

Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что предполагала возможность отставки Правительства России. «Сидя на Послании, я сказала соседу: «По уму сейчас правительство должно уйти», – написала она в своем телеграм-канале.

Симоньян добавила, что если бы обнародовала свою мысль в Сети, то прослыла бы «королевой инсайда». «Иногда лучше писать, чем говорить», – резюмировала журналистка.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Супружеская пара из Рязани оказались в чилийской тюрьме за осквернение памятника, теперь россиянам грозит штраф, также им запрещено покидать страну в течение 60 дней. Девушка рассказала, что они с мужем отправились в латиноамериканскую пустыню Атакама, где находится большой антропоморфный геоглиф (большое изображение человека на земле). На памятнике выложен лингам из камней (символ божественной производящей силы). […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика