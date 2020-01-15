Симоньян напророчила отставку Правительства России

Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что предполагала возможность отставки Правительства России. «Сидя на Послании, я сказала соседу: «По уму сейчас правительство должно уйти», – написала она в своем телеграм-канале.
Симоньян добавила, что если бы обнародовала свою мысль в Сети, то прослыла бы «королевой инсайда». «Иногда лучше писать, чем говорить», – резюмировала журналистка.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Супружеская пара из Рязани оказались в чилийской тюрьме за осквернение памятника, теперь россиянам грозит штраф, также им запрещено покидать страну в течение 60 дней. Девушка рассказала, что они с мужем отправились в латиноамериканскую пустыню Атакама, где находится большой антропоморфный геоглиф (большое изображение человека на земле). На памятнике выложен лингам из камней (символ божественной производящей силы). […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге / 4 декабря
- Товарооборот РФ и Китая в 2019 году вырос на 3,4% / 14 января
- Le Figaro — американское зерно дешевеет из-за конкуренции со стороны России / 4 декабря
- Путин рассказал о результатах нацпроекта в сфере демографии / 25 декабря
- Le Figaro — Путин намерен «как можно быстрее» возобновить СНВ-3 / 6 декабря
- Фигурант дела об убийстве Шеремета Антоненко: Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны / 9 января
- На уфимском заводе «Нефтехим» ликвидировано открытое горение / 22 декабря
- Россиян предупредили о предстоящей «атмосферной впадине» / 25 ноября