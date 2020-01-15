«Ледяной дворец и хаски»: Американцам трудно представить катафалк на свадьбе Ксении Собчак

15.01.2020, 16:21, Разное

В рамках шоу «Хэппи Рашн» канала ВВС американцам предложили угадать, на каком автомобиле экс-кандидат на пост президента РФ и журналистка Ксения Собчак отправилась с возлюбленным в ЗАГС. Жители США не могли представить, что на свадьбе молодоженов возил похоронный катафалк.
Американцы допустили возможность экстравагантного появления Собчак в ЗАГСе и из двух вариантов – катафалк или снегоуборочная машина выбрали второй. Такой ответ дали обе команды, участвовавшие в шоу, где участникам предлагают ответить на вопросы о России.

Граждане США, наслышанные о суровой русской зиме, были уверены, Собчак примчалась в ЗАГС на снегоуборочном автомобиле. Машину с молодоженами сопровождали сибирские хаски, а прибыв на место, журналистка, по мнению участников конкурса, произнесла: «Привет, товарищ!» Американцы допускают, что экс-кандидат в президенты РФ делала свадьбу в Сибири и могла организовать торжество в ледяном дворце.



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