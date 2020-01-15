Анастасия Волочкова продемонстрировала очередной шпагат, сидя на байке

Российская балерина Анастасия Волочкова славится своим «фирменным» шпагатом и не упускает возможности продемонстрировать его в необычных местах. На этот раз звезда показала свою растяжку, сидя на байке.

Анастасия Волочкова сейчас отдыхает в Таиланде со своим новым возлюбленным, имя которого, держит в секрете. Балерина снова продемонстрировала шпагат, в этот раз на мотоцикле, опубликовав фотографию в Instagram. Знаменитость прокомментировала снимок, написав, что для ее размаха ног, в некоторых местах, не хватает места, шпагат – это элемент ее профессии.

Очень часто пользователи Сети критикуют Волочкову за такого рода снимки, но она не обращает на это внимание и рекомендует всем идти тренироваться в спортзал, чтобы привести свое тело в порядок. Женщин, которые пишут о ней нелицеприятно и просят остепенится, звезда называет «недолюбленными тетками». Знаменитая балерина не раз подчеркивала, всего того, что она сейчас имеет в жизни, добилась тяжелым трудом.

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