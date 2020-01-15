Путин предложит Медведеву новую должность

Президент Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя секретаря Совбеза РФ и предложить эту должность премьеру Дмитрию Медведеву.

Глава государства отметил, что в случае, если для введения новой должности потребуется изменить закон, то это нужно сделать, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что о соответствующих изменениях в законодательстве он попросит депутатов.

Ранее в среду Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Канал Соединенных штатов CNBC считает, что президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство, несмотря на то, что состав сам объявил о своем желании покинуть посты. По мнению зарубежных журналистов, это поможет главе государства осуществить радикальные конституционные изменения, о которых он говорил в послании к Федеральному Собранию. Как сообщает телеканал «Царьград», сотрудники колумбийской вещательной компании […]