Путин предложит Медведеву новую должность

Президент Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя секретаря Совбеза РФ и предложить эту должность премьеру Дмитрию Медведеву.
Глава государства отметил, что в случае, если для введения новой должности потребуется изменить закон, то это нужно сделать, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что о соответствующих изменениях в законодательстве он попросит депутатов.
Ранее в среду Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Последнее: Канал Соединенных штатов CNBC считает, что президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство, несмотря на то, что состав сам объявил о своем желании покинуть посты. По мнению зарубежных журналистов, это поможет главе государства осуществить радикальные конституционные изменения, о которых он говорил в послании к Федеральному Собранию. Как сообщает телеканал «Царьград», сотрудники колумбийской вещательной компании […]
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