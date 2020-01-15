Хадид показала тело в прозрачном боди

Американская модель Белла Хадид поделилась в Instagram селфи-снимком, для которого позировала перед зеркалом в прозрачном боди Burberry.

«24/7 Тиши», – отметила она в посте модельера Рикардо Тиши, креативного директора Burberry.

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24/7 Tisci @burberry @riccardotisci17 *

Публикация от Bella * (@bellahadid) 13 Янв 2020 в 8:58 PST

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года. Она подписала контракт с IMG Models в 2014 году.

У нее есть также старшая сестра – модель Джиджи Хадид, которая родилась 23 апреля 1995 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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