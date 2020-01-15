Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Сообщается, что глава государства поблагодарил членов

правительства за совместную работу. «Хотя не все получилось», —

приводит агентство слова президента.

Новость дополняется.

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