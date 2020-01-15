Медведев объявил об отставке правительства

Премьер РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Об этом информирует РИА «Новости».





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