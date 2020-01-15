Медведев объявил об отставке правительства

15.01.2020, 16:12, Новости дня

Премьер РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Об этом информирует РИА «Новости».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал, что со своей матерью, главой Прогрессивной социалистической партии Украины Натальей Витренко, не обсуждает политику ради покоя членов своей семьи. «У нас есть договоренность еще до 2014 года, что мы не обсуждаем политику, иначе доходит до того, что мы очень надолго перестаем друг с другом разговаривать. А […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика