Иранцы сбили самолет МАУ умышленно, а не по ошибке. Версия о человеческом факторе – прикрытие

Иранцы сбили самолет МАУ умышленно, а версия о человеческом факторе – прикрытие.

Самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране не мог быть сбит по ошибке оператора или из-за сбоя в системе наведения зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1».

Показательно, что ответственность за сбивание украинского лайнера взял на себя не официальный Тегеран, а военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР), которое, по сути, является «государством в государстве». Это оставляет официальному Ирану поле для дипломатического маневра – переложив ответственность на КСИР, одновременно продвигать версию о наличии внутренних споров между светской и теократической (духовной) властями страны. Сам факт сбивания украинского самолета будет использован светской властью для ослабления влияния КСИР внутри страны, в частности на финансово-экономический сектор.

Есть много вопросов по официальной версии КСИР, что самолет МАУ был сбит из-за человеческого фактора, и это произошло непреднамеренно.

Во-первых, заявление о том, что оператор ЗРК «Тор-М1» перепутал гражданский самолет с крылатой ракетой или американским истребителем, свидетельствует о низкой квалификации командующего КСИР или умышленную дезинформацию мирового сообщества. Дело в том, что крылатые ракеты «Томагавк», которые использовались в многочисленных военных конфликтах после их принятия на вооружение (по состоянию на август 2017 года было использовано более 2300 ракет для выполнения боевых задач), летят на максимально низкой высоте (5 м над поверхностью моря) благодаря развитой системе позиционирования (GPS), контроля (DSMACN, TOA), трехмерной системы коррекции траектории в соответствии с рельефом местности (TERCOM). В то время как самолет на момент поражения набрал высоту 2400 метров.

Во-вторых, характер полета крылатой ракеты существенно отличается от характера полета самолета. Крылатая ракета летит, огибая рельеф местности. Это обеспечивает высокую скрытность ракеты и сложность ее уничтожения средствами ПВО. В то же время гражданский самолет имеет четкую траекторию полета – так называемый «воздушный коридор». К тому же, скорость самолета в момент поражения, по оценкам специалистов, составляла примерно 220 км/ч. То есть оператор ЗРК четко осознавал, на какой борт нацелена система и куда будет выпущена ракета.

Стоит обратить внимание на технические характеристики украинского самолета и крылатой ракеты. Длина самолета Boeing 737 – 39,5 метра, размах крыльев – 34,3 метра. В то время как крылатая ракета имеет длину 6,25 метра и диаметр – 0,53 метра. По оценкам специалистов, спутать самолет с «Томагавком» невозможно.

Третий фактор, который опровергает версию о случайном сбивании авиалайнера, связан с техническими характеристиками зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1». Напомню, что это оружие ближнего радиуса действия, максимальная дальность поражения которого составляет 12 км, поэтому оператор ЗРК прекрасно осознавал, какую цель он захватил, сопровождал и по которой работал.

Кроме того, ЗРК «Тор-М1» имеет две радиолокационные станции – обзорный локатор и радиолокатор наведения. Обзорный локатор дает полную картину того, что происходит в воздушном пространстве за три секунды, оценивая степень опасности объекта, его скорость и высоту, а затем все это выводится на монитор оператора, и он четко осознает, какая перед ним цель. У «Тор» – радиолокационная система с очень высоким разрешением. Он фактически не мог перепутать Boeing 737 с БПЛА. К тому же, по информации российских военных экспертов, ЗРК «Тор-М1» провел несколько десятков успешных военных стрельб в Хмеймиме, в Сирии, именно по БПЛА. Стоит отметить, что со стопроцентной результативностью.

Напомню, что украинский Boeing находился в воздухе несколько минут, поэтому заявления о том, что оператор имел 10 секунд для принятия решения, не соответствуют действительности.

Кроме того, обращу внимание на еще одну важную деталь, которая опровергает версию о непредумышленном сбивании лайнера. Гражданский самолет оснащен ретранслятором, который работает на международных частотах и передает информацию о скорости, высоте и типе самолета. У военных есть коды этого ретранслятора, а ЗРК «Тор-М1» оснащен системой «свой – чужой». Если обнаруженная воздушная цель не дает опознания «свой – чужой» и по характеристикам полета классифицируется как враждебная, только тогда командир расчета принимает решение о ее атаке.

В этой версии иранцы допустили одну важную ошибку – если бы они заявили, что ЗРК выпустил ракету в автоматическом режиме, то еще можно было бы поверить в постороннее вмешательство. Примечательно, что накануне трагедии в небе над Тегераном в СМИ активно распространялась информация о хакерской атаке на ПВО Ирана. Это наталкивает на вывод о реализации так называемой операции «прикрытия», согласно которой сбивание украинского самолета будут объяснять внешним вмешательством в системы наведения и коммуникаций. Эту версию подтверждают и заявления КСИР о том, что оператор «Тор-М1» не смог соединиться со своим командиром.

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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