Малюська заявил, что копит деньги, так как из-за политической деятельности его никто не возьмет на работу

Министр юстиции Денис Малюська заявил в Facebook, что не может потратить все накопления и должен оставить часть денег «на потом».

По его словам, после завершения политической карьеры он не сможет вернуться к своей предыдущей работе, которой занимался почти 10 лет, так как в течение нескольких лет он будет считаться политическим деятелем. Малюська добавил, что ни одна международная компания или организация не возьмет его на работу после увольнения из министерства.

Малюська заявил, что в Минюсте продолжат увеличивать зарплаты для всех чиновников, а также планируют нанять в штат топовых юристов.

«Это сэкономит миллионы долларов бюджетных средств, которые мы сейчас вынуждены, например, тратить на аутсорс отечественных и иностранных адвокатов, чьи почасовые ставки иногда могут доходить едва ли не до тысячи долларов. Это будет не очень пиарно, зато правильно и экономно», – рассказал министр.

Публічність посади часто створює неприємності.Учора роздратованій дружині на запитання «І де гроші?» довелося… Posted by Denis Malyuska on Teisipäev, 14. jaanuar 2020

Экс-министр социальной политики Павел Розенко 13 января сообщил, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов – в два с половиной раза, более чем до 100 тыс. грн в месяц. Комментируя эту информацию, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн «в связи с прожиточным минимумом».

В комментарии изданию «ГОРДОН» Розенко сказал, что руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе.

13 января «Украинская правда» со ссылкой на данные электронного декларирования и СМИ сообщила, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в декабре 2019 года получил зарплату в 112 904 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук – более 405 000 грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук 14 января заявил, что работа государственных топ-менеджеров должна быть соответствующим образом вознаграждена, так как на чиновников «возложена большая ответственность за результаты».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Начало года я провел в больнице, – признался 58-летний Игорь Лихута. – Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки. При этом успевала и внуком заниматься, и работать […]