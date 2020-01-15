Московский суд рассмотрит дело бизнесмена, проигравшего в карты 25 млн долларов Иосифа Кобзона

15.01.2020, 16:04, Разное

Вдова умершего в августе 2018 года эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона Нелли Михайловна написала заявление в московский Арбитражный суд. Сегодня, 15 января, должно пройти заседание, на котором рассмотрят дело бизнесмена, проигравшего в карты 25 миллионов долларов, взятые в займы у знаменитости.
Нелли Кобзон подала заявление в судебный орган ещё в конце октября минувшего года. Согласно тексту документа, вдова артиста требует признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, ранее осуждённого за мошеннические действия в особо крупных размерах. На данный момент в карте дела не указана сумма долга бизнесмена перед Кобзоном либо же его наследниками.

Несколько лет назад в ходе следствия был установлен факт регулярного обращения Пейсахова к Иосифу Давидовичу с целью займа средств, необходимых на развитие бизнеса. Часть из них бизнесмен отдал, но 25 млн долларов по договорам, подписанным в феврале 2014 года, так и не вернул. Тогда он заявил, что полученные в виде займа средства проиграл в карты, а Кобзону пришлось обращаться в правоохранительные структуры, которые открыли уголовное производство по факту мошенничества. По решению суда Пейсахов в 2016 году осуждён на 6 лет колонии.



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