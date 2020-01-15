В Крыму 10-летнего школьника травмировало упавшими футбольными воротами

Сегодня, 15 января, стало известно об инциденте, произошедшем в школе населённого пункта в Кировском районе (Республика Крым). Вследствие падения футбольных ворот во время проведения урока физкультуры был травмирован 10-летний школьник.
По предварительным данным республиканского СКР, футбольные ворота не были закреплены в соответствии с требованиями правил безопасности, а кроме того, изготовлены «кустарным» методом. В совокупности данные факторы могли послужить причиной падения конструкции. Получивший травму головы учащийся второго класса госпитализирован в детское медучреждение города Симферополь. Информация о текущем состоянии здоровья ребёнка пока отсутствует.
В дальнейшем следователями планируется проведение проверки для установления ответственных за безопасность школьников лиц, информации о том, кто изготовил и установил футбольные ворота, а также законность данной процедуры. Процессуальное решение будет оглашено специалистами по итогам проведённой работы.
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