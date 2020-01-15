Володин высоко оценил предложения Путина по Конституции

В таком звучании вопрос об изменениях в основной закон

страны обсуждается впервые, отметил законодатель. Он напомнил, что прежние

поправки были точечными и касались увеличения сроков полномочий, всерьез на

действиях институтов власти это не отражалось.

Инициативы президента направлены на укрепление суверенитета

страны, подчеркнул Володин. При этом он уверен, что на всенародное голосование

озвученные главой государства предложения необходимо выносить только после

обсуждения экспертным сообществом.

«Речь о принятии новых норм Конституции через прямое

волеизъявление, речь идет о том, что все эти предложения будут обсуждаться с

гражданами», – сказал спикер Госдумы.

Комментируя озвученные Владимиром Путиным инициативы в

социальной сфере, председатель нижней палаты пообещал быстрое внесение этих

проектов на рассмотрение депутатов. «Мы договорились, чтобы как можно

быстрее законы были приняты, провести консультации уже в начале следующей

недели, чтобы нормы, о которых говорил президент, заработали с 1 января 2020

года», – заявил Володин.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил ряд поправок в основной закон страны. Одна из них касается роли парламента в формировании правительства. Сегодня Дума участвует в этом процессе путем дачи согласия президенту на назначение председателя кабинета министров.

Президент предложил дать нижней палате парламента право утверждать премьер-министра, кандидатуру которого выдвинет глава государства. По представлению главы правительства Госдума также сможет утверждать вице-премьеров и министров. Президент не сможет отклонять одобренные парламентов кандидатуры.

О возможности провести дополнительную настройку баланса органов власти спикер Госдумы говорил в апреле прошлого года. «Было бы целесообразно – подчеркну, на мой взгляд –

дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании

правительства Российской Федерации», – сказал тогда Володин.

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Последнее: В таком звучании вопрос об изменениях в основной закон страны обсуждается впервые, отметил законодатель. Он напомнил, что прежние поправки были точечными и касались увеличения сроков полномочий, всерьез на действиях институтов власти это не отражалось. Инициативы президента направлены на укрепление суверенитета страны, подчеркнул Володин. При этом он уверен, что на всенародное голосование озвученные главой государства предложения […]