Папа Римский впервые назначил женщину на высокопоставленный пост в Ватикане

Женщина впервые назначена на пост заместителя секретаря по отношениям с государствами (соответствует МИД) в Госсекретариате (правительстве) Ватикана. Папа Римский Франциск распорядился назначить на эту должность 66-летюю Франческу Ди Джованни, информирует агентство ANSA.

Ди Джованни – специалист по административно-юридическим вопросам, она работает в Ватикане уже почти 30 лет. С 1993 года она работала в секретариате, занималась проблемами беженцев, международного гуманитарного права, вопросами интеллектуальной собственности и туризма, а также прав женщин, информирует ТАСС.

Папа Франциск поддерживает более активное участие женщин в деятельности Римско-католической церкви. За время его понтификата женщина – Барбара Ятта – впервые стала главой Ватиканских музеев. Кроме того, женщины назначаются в Ватикане на важные посты в консультативных органах.

В 2016 году Папа Франциск учредил специальную комиссию по изучению вопроса о диаконате женщин в Римско-католической церкви.

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