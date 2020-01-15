В Москве жестоко избили бывшего оператора ВГТРК, который рассказал о цензуре на ТВ

Экс-телеоператор ВГТРК Леонид Кривенков, который дал несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании, был жестоко избит неизвестными. Об этом сообщает «Радио Свобода».
11 января Кривенков поехал кататься на лыжах в Кузьминский парк. Когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка его подстерегли двое молодых людей с собакой. На мужчину набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами.
«Нападавшие кричали: „гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить“, „пятая колонна, мы вас будем убивать“, – рассказал Леонид Кривенков. – Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: „Это тебе последнее предупреждение“. Я был в шоке, поэтому телефоны свидетелей не записал. Нападавшие – плотного атлетического телосложения, высокого роста, на вид им лет 25–30, собака у них совсем молодая, вероятней всего – помесь овчарки с дворнягой. Преступники были одеты в куртки тёмного цвета, на одном из них была вязаная шапка чёрного цвета».
В травмпункте пострадавшему зарегистрировали сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. Оператор подал заявление в полицию.
Леониду Кривенкову 61 год. Он десять лет проработал телеоператором в студии прямого эфира, снимал передачи с участием известных политиков. В январе 2019 года в интервью Радио Свобода «Советую телевизор не включать» он рассказал об известных случаях фальсификаций и цензуры. Он также дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве, и участвовал в работе оппозиционного Форума свободной России.
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Последнее: Экс-телеоператор ВГТРК Леонид Кривенков, который дал несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании, был жестоко избит неизвестными. Об этом сообщает «Радио Свобода». 11 января Кривенков поехал кататься на лыжах в Кузьминский парк. Когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка его подстерегли двое молодых людей с собакой. На мужчину набросились сзади, повалили […]
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