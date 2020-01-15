Транзит через Госсовет. Александр Морозов о том, как Путин останется у власти после 2024 года

Путин не обманул ожиданий. Да, транзит власти. Он решил не откладывать дальше, а сейчас — за четыре года до окончания своего «второго второго» срока — ясно обозначить план перехода. Сила этого простого плана заключена в том, что его нельзя трактовать двояко. Он совершенно прозрачен и понятен каждой аудитории, к которой обращены отдельные его части.

Во-первых, будет «развитие парламентаризма». Тем, кто хотел «ответственного правительства», формируемого парламентской коалицией, — вот оно вам. Во-вторых, Турчак и «Единая Россия» должны взбодриться. И к рубежу 2024 выйти такой привлекательной партией, чтобы все остальные стремились в парламент с ясным чувством, что в коалиции с ней смогут делать добрые дела и формировать правительство. В-третьих, Кириенко получил «свое» — Госсовет. Поскольку правительство будет теперь задергано парламентом и совсем уже не сможет заниматься никакими «стратегиями развития», то все развитие уходит в Госсовет. Таким образом, попраны и страшные ожидания того, что Путин сделает ставку на Совет Безопасности в условиях перехода. Нет, он ясно говорит: ставка делается на гражданский орган, на совет губернаторов и отраслевиков. А не на военщину. Не бойтесь, окружающие нас народы!

И наконец, главное: да, будет преемник. Но пугаться этого не надо. Во-первых, можно будет сменить его после первого срока, а если он будет хорош, то через 12 лет он должен будет в любом случае освободить Кремль от себя. Таким образом, тут заложено ясное указание, что «персональная диктатура» — это хорошо только для Путина, в силу его величия и ума. Но раз после него страной будут править криворукие болваны, то, конечно, никакой монархии нам не надо. Не будет Путин закладывать ради себя самого механизмы полной несменяемости в Конституцию. Поскольку эти механизмы уйдут в руки преемнику. А кому это надо?

Тут заложено ясное указание, что «персональная диктатура» — это хорошо только для Путина, в силу его величия и ума

Короче, для всех открывается благодатный «фронт работ». Для «Единой России», для Госсовета, для парламента, для оппозиции (разумной, естественно, а не той, которая «хочет разрушить Россию»), для правительства. И — что важно — для начала «смотра преемников». С 16 января все возьмут в руки бинокли и начнут крутить окуляры: кто? Вот этот молодой гренадер? Или вот этот старый боевой товарищ еще по дрезденской резидентуре? Как ни крути, а начнет приковываться внимание к 5–6 фигурам на политической сцене. Их плотнее начнет обступать льстивое окружение, которое смотрит на шефа глазами, в которых написано: «Вы — преемник, это совершенно ясно. Не вот эти же уроды, о которых пишут в телеграм-каналах!!!». И так в каждом из 5–6 аппаратов. За три года там «набухнут почки», неадекватные люди станут заметнее.

А тут уж и 2024 год на календаре. Уйдет Владимир Владимирович в Госсовет. И будет оттуда руководить и правительством, и парламентом, и Советом Безопасности. А Президент будет ему звонить накануне дня Конституции или другого какого-то выходного дня и говорить: «Владимир Владимирович, а может махнем завтра на озера? Или можно на Алтай, к лошадям? В этот раз нет? Ой, как жаль, ой, как жаль…». А Владимир Владимирович: «Да, ты не волнуйся, это я конкретно завтра не могу. А на днях поедем, да».

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