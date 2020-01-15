Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков – Гончарук

15.01.2020, 15:54, Новости дня

Правительство Украины на заседании 15 января утвердило решение о риск-ориентированном подходе для проверок перевозчиков, заявил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Усиливаем безопасность пассажирских перевозок. Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок», – написал Гончарук.

По его словам, «если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне сперва будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большого количества нарушений ПДД, а также нарушений режима труда и отдыха водителей».

Летом 2018 года экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что в Украине около 50% автобусных перевозок осуществляется без соответствующих документов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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