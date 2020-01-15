Путин провел рабочую встречу с Медведевым

15.01.2020, 15:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин после оглашения послания Федеральному собранию провел рабочую встречу с председателем правительства Дмитрием Медведевым, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что в ходе встречи «обсуждались инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений».

Напомним, в среду, 15 января, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.

В ходе выступления российский лидер предложил изменить порядок назначения правительства России.

Отметим, что послание президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.



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