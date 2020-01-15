В «Единой России» отметили влияние маткапитала на стимулирование рождаемости

«Когда мы в семье получили материнский капитал, то после этого смогли родить еще двух детей, потому что улучшили свое жилье», – сказала газете ВЗГЛЯД сопредседатель рабочей группы генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Львова-Белова считает, что президент, как и в предыдущих посланиях, сделал большой акцент на улучшении демографической ситуации в стране. Она особенно приветствовала выделение дополнительных средств на создание мест в яслях. «У меня пятеро детей. Двухлетнюю дочку очень тяжело устроить в садик», – призналась собеседница.

По ее словам, сейчас ЕР продвигает идею электронной очереди с целью уменьшить коррупцию и создать возможности устраивать братьев и сестер в один и тот же детский сад. В перспективе партия планирует добиться того, чтобы регионы получали дополнительные субсидии на создание яслей и детских садов.

Также она особо отметила слова президента о том, чтобы во всех школах было бесплатное горячее питание для школьников с первого по четвертый классы. «Это будет фантастика. Мы же прекрасно понимаем, что начальная школа – это большие финансовые затраты. Очень важно хоть немножечко облегчить состояние семьи. Я уверена, что «Единая Россия» будет продвигать предложенные президентом новации, чтобы дети младшего школьного возраста получали бесплатное горячее питание как можно скорее», – сказала Львова-Белова.

Она также приветствовала решение президента увеличить материнский капитал. «Я знаю большое количество семей, которые благодаря материнскому капиталу, улучшив жилищные условия, смогли после этого родить еще детей. Здорово, что программа продлится не до конца 2021 года, а до 2026», – рассказала собеседница, отметив, что также увеличатся пособия по беременности и родам.

Представитель партии добавила, что «Единая Россия» продолжит заниматься случаями, когда семьи получали выплаты не в полном объеме. «В федеральный бюджет были заложены дополнительные средства на увеличение материнского капитала. Будет возможность индексировать этот капитал», – отметила Львова-Белова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.

Отметим, что послание президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

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Последнее: «Когда мы в семье получили материнский капитал, то после этого смогли родить еще двух детей, потому что улучшили свое жилье», – сказала газете ВЗГЛЯД сопредседатель рабочей группы генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию. Львова-Белова считает, что президент, как и в предыдущих посланиях, сделал большой акцент на улучшении демографической ситуации в […]