Современная Софи Лорен: Дженнифер Лопес снова стала лицом Guess

Весь январь имя Дженнифер Лопес не сходит с первых страниц модных изданий: в начале месяца у нее случилось оглушительное фиаско на красной дорожке «Золотого глобуса», а неделю спустя она реабилитировалась в глазах фэшн-критиков на церемонии награждения премии Critics’ Choice Awards. Теперь же певица и актриса блистает в весенних рекламных кампаниях различных модных брендов.

Так, в прошлые выходные в сети появились снимки новой весенне-летней коллекции Versace, в которой Донателла Версаче сделала ставку на тропический принт в зеленых тонах. Естественно, главной героиней кампании стала Джей Ло, ведь именно она возвела полупрозрачное откровенное платье в культ в конце 1990-х. Теперь же настала очередь новой съемки — теперь уже от бренда Guess.

Главный креативный директор Guess Пол Марчиано с радостью объявил, что Дженнифер снова стала лицом их бренда:

Я очень рад приветствовать Дженнифер во второй рекламной кампании для Guess & Marciano. Дженнифер продолжает раздвигать границы в музыкальной, модной и киноиндустрии и воплощает в себе все качества настоящей Guess Girl — уверенность в себе, чувственность и безрассудность. Эта рекламная кампания ставит в центр природную красоту Дженнифер и демонстрирует, почему именно она считается настоящей модной иконой нашего времени,

— сказал Пол в заявлении.

Впервые певица стала Guess Girl два года назад, когда снялась также в их весенне-летней коллекции. Тогда в свои 48 Дженнифер стала самой возрастной представительницей Guess за всю его историю. Сейчас невеста Алекса Родригеса побила свой же рекорд — теперь она представляет Guess уже в 50 лет.

На кадрах, которые сделала — внимание! — популярный в США фэшн-фотограф из России Татьяна Герусова (в ее копилке — фотосессии для Vogue, Dark Beauty Magazine, pRize, Annex Man и многие других изданий), — Джей Ло позирует на территории особняка в Санта-Монике в фиолетовом платье с цветочным принтом, кремовом костюме-тройке и кружевном откровенном платье. Но звездой съемки стало облегающее зеленое платье с поясом, которое подчеркнуло спортивную фигуру артистки. А мы недавно уже убедились, что она усердно работает в зале и почти не пользуется фоторедакторами.

Всякий раз, когда я делаю подобные коллаборации, я всегда думаю о персонаже, которого воплощаю на экране. В этот раз я примерила на себя образ итальянской кинозвезды 60-х, смешанной с Мадонной времен 80-х и с Софи Лорен. Это так весело — войти в образ и почувствовать себя чуть-чуть другой. А благодаря одежде и обстановке все вместе сработало на «отлично».

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