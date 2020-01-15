Первый выход после Megxit: Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Брадфорд

Этот выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма должен был стать просто первым в новом году, но после недавних событий теперь его называют «первым после «Мегзита». Уже и напоминать не нужно, что на прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри объявили о сложении с себя королевских полномочий. Что творится за закрытыми дверями Сандрингемского дворца, где сейчас находится Елизавета II и куда к ней приезжают для переговоров сын и внуки, неизвестно, но на людях Кейт и Уильям выглядят и ведут себя так, будто ничего особенного в их семье не происходит. Несколько минут назад они прибыли в Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир, где их ждет несколько мероприятий.

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Начали Кейт и Уильям с посещения City Hall на Столетней площади (Centenary Square), где их ждали молодые люди, готовые рассказать об особенностях жизни в этом городе. Далее герцог и герцогиня направятся в центр Khidmat Centre, основной задачей которого является помощь наиболее уязвимым членам сообщества из этнических меньшинств. Там Уильям и Кейт присоединятся к сессии с участием подопечных организации Better Start Bradford, которая реализует более 20 проектов для беременных женщин и семей.

Для своего первого в 2020 году официального выхода в свет Кейт выбрала клетчатое черно-белое платье Zara с бантом на груди и темно-зеленое пальто от своего любимого бренда Alexander McQueen, которому в свое время доверила пошив свадебного платья. В качестве аксессуаров герцогиня выбрала серьги с зелеными камнями Zeen.

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Напомним, 9 января герцоги Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь и даже переехать.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,- говорится в заявлении. Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

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