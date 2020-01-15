Мужчина захватил заложника в небоскребе Москва-Сити

В Москве на 13-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити мужчина взял в заложники человека. По данным Life, речь идет о башне «Империя».
На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. О пострадавших не сообщается.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Москве на 13-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити мужчина взял в заложники человека. По данным Life, речь идет о башне «Империя». На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. О пострадавших не сообщается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Жертвы обстоятельств vs Хозяйка / 9 января
- Равшана Куркова о секретах правильного питания: «Фитоняшкой мне не стать» / 22 декабря
- В Москве неизвестный мужчина изнасиловал и обокрал девушку / 30 декабря
- Новый марсоход НАСА успешно сдал на права / 19 декабря
- Машина сбила Ренату Литвинову в центре Москвы / 12 января
- Мнение: Плохие новости для Москвы. Мировая тенденция: люди уезжают из мегаполисов… / 30 декабря
- Мнение: На волнах Орды рубрика «За сказку о единорогах заплатили миллиарды долларов» / 29 ноября
- Мнение: Неожиданный ракурс на волонтёрское движение, оказывается оно наносит вред… / 6 декабря