Мужчина захватил заложника в небоскребе Москва-Сити

15.01.2020, 15:42, Разное

В Москве на 13-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити мужчина взял в заложники человека. По данным Life, речь идет о башне «Империя». 

На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. О пострадавших не сообщается. 



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Последнее: В Москве на 13-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити мужчина взял в заложники человека. По данным Life, речь идет о башне «Империя».  На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. О пострадавших не сообщается. 

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