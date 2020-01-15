Певца Серова подстрелили из травматического пистолета

15.01.2020, 15:42, Новости дня

65-летний российский певец Александр Серов получил ранение из травматического оружия. Об этом сообщает StarHit. 

«Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка – вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!» – рассказал певец.

На скорой Серова доставили в институт хирургии им. Вишневского, где доктора провели процедуру по извлечению пули.

«Не переживайте, здоровью сейчас ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, я прихрамываю. Но, думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию», – признался он.

По словам певца, в правоохранительные органы он не обращался, а его обидчики сбежали.

«Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала», – отметил исполнитель.

Александр Серов родился 24 марта 1954 года в поселке Ковалевка Николаевского района. Строил карьеру в России. В 2004 году получил звание Народного артиста РФ. Наиболее известные песни из его репертуара – «Ты меня любишь», «Как быть», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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