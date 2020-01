Машина испанского гонщика Алонсо дважды перевернулась во время аварии на ралли «Дакар», спортсмен продолжил гонку

Испанский гонщик Фернандо Алонсо попал в аварию во время 10-го этапа ралли «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, видео аварии опубликовала пресс-служба соревнований на официальной странице в Twitter.

На видео видно, что гонщик не смог удачно съехать с дюна, а его машина перевернулась два раза и встала на колеса.

Через несколько секунд Алонсо продолжил гонку, но уже без лобового стекла.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!

He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!

Live race updates * https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5

— DAKAR RALLY (@dakar) 15 января 2020 г.

Испанец до августа 2018 года был гонщиком «Формулы-1» и течении карьеры выступал за команды Minardi, Renault, Ferrari и McLaren. В составе Renault он дважды становился чемпионом в 2005 и 2006 годах. На счету Алонсо 314 Гран-при, 32 победы, 97 подиумов, 22 поул-позиции и 23 самых быстрых круга.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Москве на 13-м этаже одного из небоскребов Москва-Сити мужчина взял в заложники человека. По данным Life, речь идет о башне «Империя». На место ЧП направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. О пострадавших не сообщается.