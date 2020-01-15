Зеленский анонсировал создание новых списков на обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что Киев проводит работу по созданию новых списков для обмена пленными в Донбассе.
Об этом сообщили в офисе украинского лидера, передает РИА «Новости».
Напомним, первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, все лица, переданные Киевом республике в рамках обмена пленными, подвергались пыткам. Врачи выявили у освобожденных из украинского плена характерные для пыток травмы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исследовательский холдинг Ромир предоставил любопытные статистические данные. Исследование касается того, какими сайтами и интернет-сервисами пользуются потребители различных категорий товаров. Оказывается, покупатели пива в целом менее активны в мобильном интернете: они меньше сидят на YouTube и в поисковиках Google и Mail.ru. Однако, данная целевая аудитория больше интересуется новостями на Яндексе и порталах Lenta.ru и «Дни.ру». Кроме […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Сосок аж в подмышке»: у Волочковой заподозрили жуткую мутацию / 25 декабря
- Мнение: О шокирующих откровениях победителей про истинную роль СССР во Второй мировой войне / 12 декабря
- Мнение: «Жалостливая история о жизни в Европе» / 4 декабря
- Ученые раскрыли тайну предназначения статуй с острова Пасхи / 16 декабря
- Глава допинг-комитета WADA призывает Россию не оттягивать время подачей апелляции / 16 декабря
- Новый российский космический корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне / 13 декабря
- Глобальный провал: вертлявый Лукашенко устроил демарш / 9 декабря
- Мнение: О случайной встрече, ставшей огромным потрясением / 13 декабря