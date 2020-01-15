Зеленский анонсировал создание новых списков на обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что Киев проводит работу по созданию новых списков для обмена пленными в Донбассе.

Об этом сообщили в офисе украинского лидера, передает РИА «Новости».

Напомним, первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, все лица, переданные Киевом республике в рамках обмена пленными, подвергались пыткам. Врачи выявили у освобожденных из украинского плена характерные для пыток травмы.

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